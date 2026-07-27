Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Chemed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chemed lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chemed die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen, dass Chemed für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,60 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,57 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,47 Prozent auf 665,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chemed noch 618,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,34 USD im Vergleich zu 18,34 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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