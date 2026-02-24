Ausblick: Chemed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chemed öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chemed noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 640,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 659,1 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,15 USD, gegenüber 19,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,55 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,43 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at