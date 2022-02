Ausblick: Chemical Works of Richter Gedeon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chemical Works of Richter Gedeon wird am 28.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 135,58 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chemical Works of Richter Gedeon noch ein Gewinn pro Aktie von 116,00 HUF in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Chemical Works of Richter Gedeon 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 167,70 Milliarden HUF verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Chemical Works of Richter Gedeon 150,39 Milliarden HUF umsetzen können.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 640,33 HUF. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 563,00 HUF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 604,89 Milliarden HUF, nachdem im Fiskaljahr zuvor 566,78 Milliarden HUF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at