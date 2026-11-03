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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Chemplast Sanmar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chemplast Sanmar veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,950 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,210 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,06 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 26,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chemplast Sanmar einen Umsatz von 10,33 Milliarden INR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -19,900 INR je Aktie, gegenüber -17,700 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 49,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 42,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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