Chemplast Sanmar Aktie
ISIN: INE488A01050
|
06.02.2026 07:01:06
Ausblick: Chemplast Sanmar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chemplast Sanmar wird am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -6,350 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 107,52 Prozent verringert. Damals waren -3,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,96 Prozent auf 11,10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,125 INR, gegenüber -6,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 47,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,44 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
