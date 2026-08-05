Chemplast Sanmar Aktie
ISIN: INE488A01050
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chemplast Sanmar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Chemplast Sanmar wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,350 INR gegenüber -4,020 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,00 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,333 INR im Vergleich zu -17,700 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 47,97 Milliarden INR, gegenüber 42,21 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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