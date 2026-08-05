Chemplast Sanmar Aktie

Chemplast Sanmar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE488A01050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chemplast Sanmar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chemplast Sanmar wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,350 INR gegenüber -4,020 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,00 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,333 INR im Vergleich zu -17,700 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 47,97 Milliarden INR, gegenüber 42,21 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S 183,75 -5,82% Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen