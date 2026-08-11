Chemtrade Logistics Income Fund Aktie
WKN: A0DQCU / ISIN: CA16387P1036
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chemtrade Logistics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chemtrade Logistics wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,276 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 537,7 Millionen CAD gegenüber 496,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,22 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,17 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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