Chemtrade Logistics Income Fund Aktie

Chemtrade Logistics Income Fund ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQCU / ISIN: CA16387P1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Chemtrade Logistics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chemtrade Logistics wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,477 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 25,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chemtrade Logistics 0,380 CAD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent auf 613,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 532,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chemtrade Logistics Income Fund

mehr Nachrichten

Analysen zu Chemtrade Logistics Income Fund

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chemtrade Logistics Income Fund 14,70 -0,54% Chemtrade Logistics Income Fund

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen