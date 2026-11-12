Chemtrade Logistics Income Fund Aktie
WKN: A0DQCU / ISIN: CA16387P1036
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chemtrade Logistics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Chemtrade Logistics wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,477 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 25,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chemtrade Logistics 0,380 CAD je Aktie vermeldete.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent auf 613,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 532,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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