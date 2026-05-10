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WKN: A0DQCU / ISIN: CA16387P1036

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chemtrade Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chemtrade Logistics lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,249 CAD je Aktie gegenüber 0,420 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 515,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chemtrade Logistics einen Umsatz von 466,3 Millionen CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,16 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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