Chemtrade Logistics Income Fund Aktie
WKN: A0DQCU / ISIN: CA16387P1036
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Chemtrade Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chemtrade Logistics lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,249 CAD je Aktie gegenüber 0,420 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 515,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chemtrade Logistics einen Umsatz von 466,3 Millionen CAD eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,16 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chemtrade Logistics Income Fund
|
07:01
|Ausblick: Chemtrade Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Chemtrade Logistics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Chemtrade Logistics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Chemtrade Logistics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chemtrade Logistics Income Fund
Aktien in diesem Artikel
|Chemtrade Logistics Income Fund
|17,69
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.