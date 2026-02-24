Ausblick: Chemtrade Logistics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chemtrade Logistics stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,220 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 144,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 471,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 446,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,07 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,96 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,79 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at