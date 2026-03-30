Chengdu Xgimi Technology a Aktie
WKN DE: A3DQYD / ISIN: CNE100005D76
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chengdu Xgimi Technology A lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chengdu Xgimi Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,920 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chengdu Xgimi Technology A ein EPS von 2,34 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Chengdu Xgimi Technology A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,14 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Chengdu Xgimi Technology A 1,12 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,75 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,57 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,38 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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