Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Xgimi Technology A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,540 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chengdu Xgimi Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 809,9 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 868,7 Millionen CNY aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,14 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,87 Milliarden CNY, gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at