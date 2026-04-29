Chengdu Xgimi Technology a Aktie
WKN DE: A3DQYD / ISIN: CNE100005D76
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chengdu Xgimi Technology A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,540 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chengdu Xgimi Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 809,9 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 868,7 Millionen CNY aus.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,14 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,87 Milliarden CNY, gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chengdu Xgimi Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Chengdu Xgimi Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.