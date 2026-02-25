Ausblick: Cheniere Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cheniere Energy wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,80 USD je Aktie gegenüber 4,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,64 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 24,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cheniere Energy einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,21 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,20 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 19,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,78 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at