Ausblick: Cheniere Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cheniere Energy veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,28 USD je Aktie gegenüber 4,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Cheniere Energy nach den Prognosen von 9 Analysten 5,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,65 USD, gegenüber 24,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 22,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at