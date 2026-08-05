Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cheniere Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cheniere Energy öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cheniere Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 7,30 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,54 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,622 USD, wohingegen im Vorjahr noch 24,13 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,16 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,63 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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