Ausblick: Cheniere Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cheniere Energy wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 170,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,57 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Cheniere Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,90 USD, gegenüber 24,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 22,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at