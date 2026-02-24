Cherry Hill Mortgage Investment Aktie
Ausblick: Cherry Hill Mortgage Investment legt Quartalsergebnis vor
Cherry Hill Mortgage Investment veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,105 USD. Das entspräche einer Verringerung von 63,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 73,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,465 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 21,9 Millionen USD im Vergleich zu 119,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
