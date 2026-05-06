Ausblick: Cherry Hill Mortgage Investment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cherry Hill Mortgage Investment öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cherry Hill Mortgage Investment noch ein Verlust pro Aktie von -0,290 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 61,01 Prozent auf 10,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 USD, gegenüber -0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 44,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 105,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at