Cherry Street Capital Aktie
WKN DE: A2QSNL / ISIN: CA89602T1012
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cherry Street Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cherry Street Capital lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Cherry Street Capital mit einem Umsatz von insgesamt 8,6 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,02 Prozent gesteigert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,080 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,270 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 32,9 Millionen CAD, gegenüber 28,3 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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