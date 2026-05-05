Ausblick: Chesapeake Utilities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chesapeake Utilities öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 339,9 Millionen USD gegenüber 298,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie, gegenüber 5,97 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 930,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at