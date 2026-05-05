Chesapeake Utilities CorpShs Aktie

Chesapeake Utilities CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899500 / ISIN: US1653031088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chesapeake Utilities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chesapeake Utilities öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 339,9 Millionen USD gegenüber 298,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie, gegenüber 5,97 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 930,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chesapeake Utilities CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Chesapeake Utilities CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chesapeake Utilities CorpShs 106,00 -0,93% Chesapeake Utilities CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen