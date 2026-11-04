Ausblick: Chesapeake Utilities zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chesapeake Utilities öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,931 USD je Aktie gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 179,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,45 USD, gegenüber 5,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 930,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net