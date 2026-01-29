Ausblick: Chevron gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chevron wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

22 Analysten schätzen, dass Chevron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,79 Milliarden USD – ein Minus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chevron 48,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,20 USD, gegenüber 9,72 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 180,60 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 193,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at