Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Chevron gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chevron wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
22 Analysten schätzen, dass Chevron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,79 Milliarden USD – ein Minus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chevron 48,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,20 USD, gegenüber 9,72 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 180,60 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 193,47 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Ausblick: Chevron gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Chevron informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)