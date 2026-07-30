Ausblick: Chevron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chevron wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,55 USD. Dies würde einem Zuwachs von 282,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chevron 1,45 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Chevron nach den Prognosen von 12 Analysten 62,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 41,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,29 Milliarden USD umgesetzt worden.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 225,15 Milliarden USD, gegenüber 184,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at