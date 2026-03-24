Chew a Aktie

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WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chewy A wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Chewy A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 24 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,54 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,526 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 12,60 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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