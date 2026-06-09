Ausblick: Chewy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chewy A wird sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,244 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chewy A ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Chewy A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,885 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 13,65 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at