Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chewy A lässt sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chewy A die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,125 USD aus. Im letzten Jahr hatte Chewy A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Chewy A nach den Prognosen von 24 Analysten 3,10 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,526 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,910 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,86 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at