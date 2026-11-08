Ausblick: Chiba Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chiba Bank wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 41,21 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Chiba Bank einen Gewinn von 31,71 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 93,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 176,86 JPY, während im vorherigen Jahr noch 133,75 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,69 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 411,34 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net