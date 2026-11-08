Chiba Bank Aktie
WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chiba Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chiba Bank wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 41,21 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Chiba Bank einen Gewinn von 31,71 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 93,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 176,86 JPY, während im vorherigen Jahr noch 133,75 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,69 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 411,34 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chiba Bank Ltd
|
07:01
|Ausblick: Chiba Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Chiba Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Chiba Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Nikkei 225-Papier Chiba Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Chiba Bank-Anleger freuen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Chiba Bank Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Chiba Bank Ltd
|13,40
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.