Chiba Bank Aktie
WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor
Chiba Bank wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 32,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 27,86 JPY erwirtschaftet wurden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 59,04 Milliarden JPY gegenüber 80,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,93 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 130,54 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 104,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 226,33 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 333,33 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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