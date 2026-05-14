Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor

Chiba Bank wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 32,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 27,86 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 59,04 Milliarden JPY gegenüber 80,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,93 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 130,54 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 104,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 226,33 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 333,33 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at