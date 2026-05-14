Chiba Bank Aktie

Chiba Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor

Chiba Bank wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 32,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 27,86 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 59,04 Milliarden JPY gegenüber 80,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,93 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 130,54 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 104,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 226,33 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 333,33 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chiba Bank Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Chiba Bank Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chiba Bank Ltd 12,50 3,31% Chiba Bank Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen