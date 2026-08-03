Chiba Bank Aktie
WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor
Chiba Bank wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 35,80 JPY je Aktie gegenüber 30,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 62,93 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 88,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 165,53 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 133,75 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 267,46 Milliarden JPY, gegenüber 411,34 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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