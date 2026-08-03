Ausblick: Chiba Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chiba Bank äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 35,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 610,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chiba Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 392,9 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie, gegenüber 4,44 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at