Chiba Bank Aktie
ISIN: US1670711092
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Chiba Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Chiba Bank lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte Chiba Bank einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 370,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 USD, gegenüber 3,42 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,19 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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