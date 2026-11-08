Chiba Bank Aktie
WKN DE: A119H2 / ISIN: US1670711092
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chiba Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chiba Bank stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chiba Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 402,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 634,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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