Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chicago Atlantic Real Estate Finance lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,456 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,36 Prozent auf 14,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance noch 15,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 56,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 62,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at