Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie

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WKN DE: A3C82H / ISIN: US1672391026

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,480 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Chicago Atlantic Real Estate Finance in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,2 Millionen USD im Vergleich zu 16,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,68 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 62,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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