Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie
WKN DE: A3C82H / ISIN: US1672391026
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Chicago Atlantic Real Estate Finance wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,497 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 15,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,68 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 58,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 62,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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