Ausblick: Chicken Soup for the Soul Entertainment A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chicken Soup for the Soul Entertainment A stellt am 30.03.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,215 USD gegenüber -1,380 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Chicken Soup for the Soul Entertainment A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 112,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 213,09 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,395 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 251,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 110,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at