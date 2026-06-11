Children's Place Retail Stores Aktie
WKN: 909471 / ISIN: US1689051076
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11.06.2026 07:01:06
Ausblick: Childrens Place Retail Stores präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Childrens Place Retail Stores wird am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -2,146 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,570 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 198,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 242,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -3,955 USD, gegenüber -4,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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