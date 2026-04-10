Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Children's Place Retail Stores Aktie

Children's Place Retail Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909471 / ISIN: US1689051076

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10.04.2026 07:01:06

Ausblick: Childrens Place Retail Stores präsentiert Quartalsergebnisse

Childrens Place Retail Stores wird am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,963 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,620 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 358,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 408,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,811 USD im Vergleich zu -4,530 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,39 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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