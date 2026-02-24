Ausblick: Chime Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chime Financial A stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 577,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 475,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,573 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,070 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at