Chime Financia a Aktie

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WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chime Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chime Financial A veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,001 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,490 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 22,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 641,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 521,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,322 USD je Aktie, gegenüber -2,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 2,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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