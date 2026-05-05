Chime Financia a Aktie

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Chime Financial A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chime Financial A wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chime Financial A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 635,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 479,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,168 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,66 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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