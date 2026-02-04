Ausblick: Chime Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chime Financial A wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Chime Financial A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 475,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chime Financial A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 577,4 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,493 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 2,17 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at