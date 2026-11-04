Chimera Investment Aktie
WKN DE: A40E2T / ISIN: US16934Q8024
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chimera Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chimera Investment lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,453 USD je Aktie gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 55,14 Prozent auf 103,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chimera Investment noch 229,8 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus. Im Vorjahr waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 413,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 850,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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