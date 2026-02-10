Ausblick: Chimera Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chimera Investment lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chimera Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chimera Investment -2,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 51,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 97,1 Millionen USD gegenüber 201,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,10 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 339,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 770,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at