Chimera Investment Aktie
WKN DE: A40E2T / ISIN: US16934Q8024
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Chimera Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chimera Investment lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chimera Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chimera Investment -2,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 51,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 97,1 Millionen USD gegenüber 201,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,10 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 339,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 770,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chimera Investment Corp Registered REIT Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Chimera Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Chimera Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Chimera Investment Corp Registered REIT Shs
Aktien in diesem Artikel
|Chimera Investment Corp Registered REIT Shs
|11,00
|6,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.