WKN DE: A40E2T / ISIN: US16934Q8024

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Chimera Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chimera Investment lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Chimera Investment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chimera Investment -2,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 51,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 97,1 Millionen USD gegenüber 201,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,10 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 339,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 770,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Chimera Investment Corp Registered REIT Shs

Analysen zu Chimera Investment Corp Registered REIT Shs

Aktien in diesem Artikel

Chimera Investment Corp Registered REIT Shs

