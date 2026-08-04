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WKN DE: A40E2T / ISIN: US16934Q8024

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Chimera Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chimera Investment wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,538 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 216,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Chimera Investment 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 95,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 51,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Chimera Investment 198,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD im Vergleich zu 1,72 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 373,5 Millionen USD, gegenüber 850,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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