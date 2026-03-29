China BAK Battery Aktie

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WKN DE: A2DKLR / ISIN: US14986C1027

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: China BAK Battery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China BAK Battery wird sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,030 USD. Dies würde einen Gewinn von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem China BAK Battery -0,050 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 156,21 Prozent auf 65,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 201,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 176,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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