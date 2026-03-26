China Coal Energy Aktie

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WKN DE: A0NC9C / ISIN: CNE100000957

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: China Coal Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Coal Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,355 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Coal Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll China Coal Energy mit einem Umsatz von insgesamt 41,47 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,34 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,23 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,46 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 163,26 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 188,25 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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