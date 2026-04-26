Ausblick: China Coal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Coal Energy wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,370 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Coal Energy 0,300 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Coal Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 40,22 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 38,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY im Vergleich zu 1,09 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 161,94 Milliarden CNY, gegenüber 148,06 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at