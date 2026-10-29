China Construction Bank a Aktie

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WKN DE: A0M56D / ISIN: CNE100000742

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: China Construction Bank A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Construction Bank A wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,380 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,380 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 41,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 194,90 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 330,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, gegenüber 1,30 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 822,38 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.358,85 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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