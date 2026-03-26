Ausblick: China Construction Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Construction Bank präsentiert am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,300 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Construction Bank ein EPS von 0,350 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 174,51 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 366,73 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,30 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 740,23 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.534,79 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at